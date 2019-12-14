Орлов: "В "Газпроме" говорят, что Семак не поможет "Зениту" в еврокубках"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какого мнения руководство "Газпрома" о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.
"Думаю, Семаку нужно усилить тренерский штаб. Ему нужны люди, которые будут предлагать новые идеи. Морозов предлагал идеи Лобановскому, у них был творческий союз, они обожали друг друга.
Для развития Семаку нужны советы. В " "Газпроме" говорят, что Семак не поможет "Зениту" в еврокубках, он тренер только для России.
Однако нужно быть реалистами, ведь для успеха в России "Зениту" пришлось звать Семака. До него не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.
Летом у Семака истекает соглашение. Полагаю, что с ним уже согласован новый контракт и объявят об этом где-то 22 января. Если этого не сделают, то Семак будет искать новую команду", - заявил Орлов.
После 19 туров "Зенит" лидирует в РПЛ. В Лиге Чемпионов клуб занял последнее место в группе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15