Орлов: "В "Газпроме" говорят, что Семак не поможет "Зениту" в еврокубках"

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Орлов: "В "Газпроме" говорят, что Семак не поможет "Зениту" в еврокубках"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какого мнения руководство "Газпрома" о наставнике "Зенита" Сергее Семаке.

"Думаю, Семаку нужно усилить тренерский штаб. Ему нужны люди, которые будут предлагать новые идеи. Морозов предлагал идеи Лобановскому, у них был творческий союз, они обожали друг друга.

Для развития Семаку нужны советы. В " "Газпроме" говорят, что Семак не поможет "Зениту" в еврокубках, он тренер только для России.

Однако нужно быть реалистами, ведь для успеха в России "Зениту" пришлось звать Семака. До него не было таких успехов ни при Манчини, ни при Луческу.

Летом у Семака истекает соглашение. Полагаю, что с ним уже согласован новый контракт и объявят об этом где-то 22 января. Если этого не сделают, то Семак будет искать новую команду", - заявил Орлов.

После 19 туров "Зенит" лидирует в РПЛ. В Лиге Чемпионов клуб занял последнее место в группе.

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