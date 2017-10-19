Орлов: "В матче "Зенит" - "Русенборг" пусть победит сильнейший, а "Зенит", на мой взгляд, сильнейший по определению"



Известный комментатор Геннадий Орлов рассуждает о предстоящем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы между "Зенитом" и "Русенборгом".

"В Норвегии, конечно, умеют играть в футбол, и борьба на поле будет самая настоящая. Поэтому «Зениту» предстоит очень серьезный матч, а у нашей команды очень серьезная перспектива, учитывая две победы в первых двух матчах. Пусть победит сильнейший, а «Зенит», на мой взгляд, сильнейший по определению. Команда хорошо укомплектована, и главное для Манчини - определить сегодня тактику и состав.

Матч с "Арсеналом" (0:1) - печальный случай, но все когда-то должны проигрывать. Не надо забывать, что шел 13-й тур. Такое бывает. Как говорят: "Упал, отжался - пошел дальше". Даже думаю, что это хорошо, поскольку после поражения ты в два раза больше бегаешь", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Матч "Зенит" - "Русенборг" состоится сегодня, 19 октября и начнется в 20:00 мск.

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