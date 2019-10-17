Орлов: "В России раньше не было такого форварда, как Дзюба"

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об игре капитана сборной России Артёма Дзюбы.

"Артём сейчас играет просто великолепно! У нас такого центрального форварда раньше не было! Павлюченко? Дзюба действует интереснее. Как он ведёт игру! И потом - он дух команды. Артём просто незаменим. Это сейчас настоящий лидер всего нашего футбола", - сказал Орлов.

В текущем сезоне на клубном уровне Дзюба забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах.

За сборную России 31-летний нападающий провёл 8 игр в рамках квалификации Евро-2020, отличился 9 раз и отдал 5 ассистов.

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