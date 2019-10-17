Орлов: "В России раньше не было такого форварда, как Дзюба"

Теги артём дзюбагеннадий орловроссия

Орлов: "В России раньше не было такого форварда, как Дзюба"

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями об игре капитана сборной России Артёма Дзюбы.

"Артём сейчас играет просто великолепно! У нас такого центрального форварда раньше не было! Павлюченко? Дзюба действует интереснее. Как он ведёт игру! И потом - он дух команды. Артём просто незаменим. Это сейчас настоящий лидер всего нашего футбола", - сказал Орлов.

В текущем сезоне на клубном уровне Дзюба забил 6 голов и сделал 7 результативных передач в 15 матчах.

За сборную России 31-летний нападающий провёл 8 игр в рамках квалификации Евро-2020, отличился 9 раз и отдал 5 ассистов.

Не пропустите: Дзюба и чемпион мира Стояновский устроили волейбол-челлендж. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Ла Лига снова пытается провести матч чемпионата Испании в США

Ла Лига снова пытается провести матч чемпионата Испании в США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 12 26
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Уфа Уфа 12 15
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург Оренбург 12 14
9 Урал Урал 12 14
10 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
11 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
12 Рубин Рубин 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 12 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 12 8
Полная таблица

топ-5 тегов