Орлов: "В своей профессии Сарсания был большим мастером"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов выразил соболезнования в связи со скоропостижной кончиной спортивного директора "Зенита" Константина Сарсании.

"Соболезнования родным и близким. Он собирал команду Дику Адвокату, которая выиграла Кубок УЕФА. Он комплектовал и этот "Зенит", принимал участие в этом. В своей профессии Константин был большим мастером. Светлый для футбола человек, потеря профессионала" - сказал Орлов.

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