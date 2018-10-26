Орлов: "В "Зените" не кому играть, у команды - проблемы"
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями о вчерашней победе питерского "Зенита" над "Бордо" в рамках группового этапа Лиги Европы.
"У "Зенита" игры нет. Французы хорошо держали мяч, "Бордо" шестое место занимает во французской лиге. У них - хорошие и техничные игроки. У "Бордо" был последний шанс сегодня, но они теперь уже никуда не выйдут из группы. У меня, кстати - пятый матч и пятая победа, мне везет у микрофона.
Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты. Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Брианом и не помешал. У "Зенита" есть проблемы.
Теперь у питерцев из домашних матчей остается только "Копенгаген", и "Зенит" этой победой приблизил себя к выходу из группы, но на выезде команде пока трудно играть", - цитирует Орлова Спорт24.
Напомним, Бубнов высказался о кризисе в "Зените". | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Агент сообщил об ответе Дзюбы на предложение "Галатасарая"
-
"Манчестер Сити" определил одну из главных летних трансферных целей
-
"Рубин" ведет переговоры о продаже Азмуна с тремя клубами
-
Конте попал в сферу интересов еще одного итальянского клуба
-
Смолов объяснил почему скрылся с места ДТП, которое произошло прошлым летом
-
Стало известно, на сколько будет рассчитан контракт Ракицкого с "Зенитом"
-
"Спартак" отклонил предложение по Зе Луишу
-
Бразильская журналистка сделала важное заявление о травме Неймара
-
Смолов заявил, что перед ЧМ-2018 отказался переходить в клуб АПЛ
-
Абхазия, ДНР и ЛНР примут участие в Кубке непризнанных стран
-
Они сами виноваты: Смолов прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым
-
Ван Гал может возглавить клуб после более чем двухлетнего простоя
-
Один из ключевых игроков "Ювентуса" пропустит матч с "Атлетико" в Лиге Чемпионов
-
"Ростов" купил хавбека "Брайтона"
-
"Андерлехт" интересуется форвардом "Рубина"
-
"Эспаньол" объявил о переходе лучшего бомбардира китайской Суперлиги
-
3
Гвардиола назвал лучшие европейские команды за последнее десятилетие
-
Очередной скандал из-за VAR: Тухель раскритиковал работу видеоарбитров
-
Хадсон-Одои сделал заявление о своём будущем в "Челси"
-
"Галатасарай" сделал предложение по игроку "Спартака"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3