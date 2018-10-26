Орлов: "В "Зените" не кому играть, у команды - проблемы"

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своими соображениями о вчерашней победе питерского "Зенита" над "Бордо" в рамках группового этапа Лиги Европы.

"У "Зенита" игры нет. Французы хорошо держали мяч, "Бордо" шестое место занимает во французской лиге. У них - хорошие и техничные игроки. У "Бордо" был последний шанс сегодня, но они теперь уже никуда не выйдут из группы. У меня, кстати - пятый матч и пятая победа, мне везет у микрофона.

Больше всех остроты создавал Иванович. Это, конечно, надо использовать, он разыгрывал мяч и активно подключался к атакам. Создавал опасные моменты. Ерохин вышел после травмы и пока совсем слаб. Некому играть. Набиуллину свои уже не верят, не дают ему мяч, а когда давали, он сделал голевую передачу. Но гол из-за него забили, он был рядом с Брианом и не помешал. У "Зенита" есть проблемы.

Теперь у питерцев из домашних матчей остается только "Копенгаген", и "Зенит" этой победой приблизил себя к выходу из группы, но на выезде команде пока трудно играть", - цитирует Орлова Спорт24.

Напомним, Бубнов высказался о кризисе в "Зените". | soccernews.ru