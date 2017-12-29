Орлов: "В "Зените" сейчас перебор отрицательной массы"

Теги зенит санкт-петербург

Орлов: "В "Зените" сейчас перебор отрицательной массы"
Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в внутри "Зенита" царит плохой микроклимат.

"Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллаини хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" - видимо, что-то не складывается с Моуринью. Разброд и шатание, личностные отношения - это то, что есть всегда в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы. На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес - лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока „Зенита“ в первой части сезона - это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое - лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привёз нам несколько ужасных голов", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Стоит отметить, что в последних 10 матчах Премьер-лиги "Зенит" одержал всего три победы и теперь отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

Не пропустите: "Зенит" интересовался Черышевым. | http://soccernews.ru

комментарии
Dinamo-67

Всё в порядке - ЛЧ мимо!

Ответить

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Топ-10 игроков 2017 года

Топ-10 игроков 2017 года

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов