Орлов: "В "Зените" сейчас перебор отрицательной массы"



Футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что в внутри "Зенита" царит плохой микроклимат.

"Вообще, внутри любой профессиональной команды есть какое-то движение. Вот сейчас Маруан Феллаини хочет уйти из "Манчестер Юнайтед" - видимо, что-то не складывается с Моуринью. Разброд и шатание, личностные отношения - это то, что есть всегда в командах. Но в "Зените" сейчас перебор отрицательной массы. На кого опираться, на аргентинцев? Манчини говорит, что Паредес - лучший игрок этого отрезка, а все ли с этим согласны? Я бы сказал, что два самых стабильных игрока „Зенита“ в первой части сезона - это, конечно, Кришито и Кокорин. Эти двое - лучшие и по показателям, и по всему остальному, а Манчини называет Паредеса. Ригони только в конце заиграл, Дриусси пропал, Краневиттер играет с ошибками, Маммана привёз нам несколько ужасных голов", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Стоит отметить, что в последних 10 матчах Премьер-лиги "Зенит" одержал всего три победы и теперь отстает от лидирующего "Локомотива" на восемь очков.

Не пропустите: "Зенит" интересовался Черышевым. | http://soccernews.ru