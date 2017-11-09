Орлов: "Вернблум бьет соперников и говорит: "Меня никогда не выгонят с поля"

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Орлов: "Вернблум бьет соперников и говорит: "Меня никогда не выгонят с поля"
Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал умышленный удар полузащитника ЦСКА Понтуса Вернблума локтем в лицо хавбеку "Локомотива" Антону Миранчуку.

"Я работал на первом матче Вернблума в России, когда ЦСКА принимал "Зенит", и увидел, как швед ставит ногу. Сказал тогда, что в полку костоломов прибыло. Мне вечером перезвонили, и Слуцкий просил передать, что неудобно так принимать легионеров, все-таки шведский футболист, кандидат в сборную, все прочее. А я спрашиваю: "Ну он костолом или нет?".

Самое печальное другое. Знаете, что футболисты рассказывают? Вернблум бьет их и говорит: "Меня никогда не выгонят с поля". Откуда у него такая уверенность? Он наглый. Причем у Понтуса такой эпатаж только на футбольном поле. Сколько он нарушает правил? Удар локтем в матче с "Локомотивом" - это прямая красная карточка, как мы видим на примере зарубежных матчей. Это же нанесение травмы, так и убить можно человека. Почему-то ему арбитры благоволят", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, что Вернблум не был наказан за свой фол, а КДК не стал рассматривать вариант с последующей дисквалификацией игрока.

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