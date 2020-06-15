Орлов: "Виллаш-Боаш наверняка ждёт Кокорина в "Марселе"

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Орлов: "Виллаш-Боаш наверняка ждёт Кокорина в "Марселе"

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о будущем нападающего Александра Кокорина, у которого этим летом истекает контракт с "Зенитом".

"Виллаш-Боаш наверняка по-прежнему ждёт Кокорина в "Марселе". И тут многое зависит от того, что предложит "Зенит". Сам Кокорин недавно в интервью подчеркнул - летом он становится свободным агентом. При этом он же не декларирует, как когда-то было принято: "Я буду только за "Зенит" (или, скажем, ЦСКА) играть". Сейчас футболисты к этому иначе относятся. Они профессионалы и ищут лучшего контракта", - сказал Орлов.

Напомним, что Виллаш-Боаш ранее работал с Кокориным в "Зените". Португалец возглавлял "сине-бело-голубых" с 2014 по 2016 год.

Вторую часть текущего сезона форвард проводит в аренде в "Сочи". В его активе 3 гола и 1 ассист в 4 матчах. 

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