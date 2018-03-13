Орлов встал на защиту Манчини

Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил поддержку наставнику "Зенита" Роберто Манчини.

"Моя личная позиция – поддержать команду. Сейчас можно найти много всяких слабостей, наговорить всего.

Нужно поддержать ребят как личностей, поддержать тренера. Все равно никто завтра Манчини не уволит.

Хотя ко мне подходят знакомые и незнакомые люди и говорят: ну что, надо еще покупать игроков для Роберто?" - сказал он.

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