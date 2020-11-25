Орлов вступился за главного тренера "Зенита" Сергея Семака
Журналист Геннадий Орлов после матча Лиги Чемпионов "Зенита" с "Лацио" высказался о главном тренере петербуржцев Сергее Семаке
"Я сейчас вспоминаю Лобановского, Бескова. Все спортивные дела в клубе происходили только с их ведома, разрешения. Семак же хотел, чтобы Кокорин вернулся, не раз об этом открыто заявлял. Но... Значит, возникает вопрос.
Надо сначала разобраться, а все ли условия ему созданы, чтобы он добивался успехов в Лиге чемпионов? Сергей Богданович в силу своей тактичности не говорит обо всем в прессе. И мы не знаем всей внутренней кухни. Семак никогда не скажет вслух о насущных проблемах. Но как по идее он должен относиться к тому, что ему не дают нужных игроков? Почему все тренеры хвалят Гинера? Потому что они за ним как за каменной стеной, знают, что он поможет, поддержит, решит проблемы", - цитирует Орлова "СЭ".
"Зенит" не смог выиграть ни один матч в групповом этапе Лиги Чемпионов.
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