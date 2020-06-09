Орлов высказался о будущем Ивановича и Жиркова в "Зените"

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Орлов высказался о будущем Ивановича и Жиркова в "Зените"

Известный комментатор Геннадий Орлов, являющийся болельщиком "Зенита", выразил мнение, что петербургскому клубу стоит продлить контракты с защитником Браниславом Ивановичем и полузащитником Юрием Жирковым.

"Черчесов недавно сам сказал, что Жирков - это большой профессионал, который ему нужен. Я считаю, что если он в хорошем физическом состоянии, то нужно проделать контракт, как и с Ивановичем. Но посмотрим, как проявят себя в матчах", - приводит слова Орлова Sport24.

В нынешнем сезоне 36-летний Иванович провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах и забил три гола. На счету 36-летнего Жиркова три забитых мяча и четыре результативные передачи в 22 поединках. Контракты обоих игроков истекают летом 2020 года.

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