Орлов высказался о будущем "Зенита"

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Орлов высказался о будущем "Зенита"

Известный журналист Геннадий Орлов рассказал, что думает о будущем "Зенита". Об этом сообщает "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге".

"Представляете, каким будет "Зенит" через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли "Газпром". Всегда кто-то придет на смену.

Сейчас "Зенит" - раскрученный бренд. Если уйдет "Газпром", найдется богатый человек. "Зенит" - это популярно, и есть же болельщики. Об этом не надо беспокоиться, машина работает", - сказал Орлов.

Напомним, до перерыва в РПЛ из-за пандемии коронавируса "Зенит" лидировал в турнирной таблице.

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