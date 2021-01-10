Орлов высказался о Федоре Смолове
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форварде "Локомотива" Федоре Смолове.
"Смолов подавал большие надежды раньше. А что теперь? Ходит любуется собой! У него выраженный комплекс Наполеона!
По нему видно - сделает движение и потом пешком ходит. А в современном футболе нужно двигаться 90 минут как челнок. Туда-обратно!
Для этого нужна отменная физическая форма, вкалывать на тренировках. Нет-нет, наши мастера, российские – они не вкалывают. Себя жалеют!", приводит слова Орлова bombardir.ru
В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 12 игр в футболке "Локомотива". В его три гола и три результативные передачи.
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