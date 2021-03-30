Орлов высказался о качестве легионеров в РПЛ
Фото сайт "Зенита"
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, какие иностранцы едут играть в чемпионат России.
"Посмотрите, сколько у футболистов сейчас разных заморочек. Промес под судом, он ножом кого-то ударил, я думаю, нечаянно, на посиделках каких-то. Столько всего всякого. Если углубляться туда, это не может ни в коем случае сопоставляться с игрой футболистов. Идеализировать не надо. Может быть, у нас такой менталитет, что когда мы влюбляемся в игрока, мы хотим, чтобы всё было хорошо, чтобы он был нашим кумиром.
Профессиональные футболисты отвечают деньгами за свою работу. Когда говорят, что его надо как-то морально наказать, я всегда отвечаю, что нужно наказывать рублём. Потому что он профессионал, для него это самое чувствительное. Тем более когда легионеры приезжают в наш чемпионат. Промес и Рондон приехали доигрывать. А нужно ли нашему футболу, чтобы они приезжали, как и Маркизио? Почему мы должны быть площадкой для футбольных пенсионеров, которые доигрывают у нас и закрывают места для молодых? На эту тему надо думать, это очень серьёзный вопрос", - сказал Орлов.
Напомним, что в РПЛ действует лимит на легионеров. В текущем сезоне ограничения касаются заявки клубов - не более 8 иностранцев и как минимум 17 россиян.
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