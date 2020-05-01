Орлов высказался о конфликте Уткина и Соловьева

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Орлов высказался о конфликте Уткина и Соловьева

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу конфликта журналиста Василия Уткина и телеведущего Владимира Соловьева.

"Подобные ситуации, с грустью могу заметить, работают на раскол и развал общества. Особенно когда речь идет о людях одного кооператива.

Я отдаю Васе Уткину предпочтение по всем направлениям, потому что он во многом прав. Он больше прав, чем его оппонент. Даже больше не хочу говорить на эту тему", - цитирует Орлова "Эхо Москвы".

Напомним, что конфликт начался с выпада телеведущего ВГТРК в адрес бывшего комментатора, который в соцсетях проявлял недовольство работой российских властей в условиях пандемии коронавируса.

Оппоненты на протяжении нескольких дней обменивались оскорблениями в твиттере и личных блогах. Уткин даже вызывал Соловьёва на баттл, однако тот отказался, сославшись на то, что не является рэпером.

А еще: Соловьев - Уткину: "А я, Вася, еврей. Я, Вася, таких, как ты, ненавижу"| http://soccernews.ru
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