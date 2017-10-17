Орлов высказался о кризисе в игре Смолова

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Орлов высказался о кризисе в игре Смолова

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о кризисе в игре нападающего "Краснодара" Фёдора Смолова.

"Мне очень жалко Смолова - он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке Конфедераций Федя очень хотел себя показать. Но ни одна зарубежная газета не написала, какой Смолов хороший футболист. И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у Смолова второй шанс - Чемпионат Мира. Хотя кризис, возможно, связан с учебно-тренировочной работой - он стал не таким ярким, как в прошлом сезоне. Если бы летом Фёдор хотел уйти из "Краснодара", то ушёл бы. Не в этом дело. Он стал ограничен. Кокорин бегает в два раза больше него. Может быть, Смолова определили в какие-то рамки, но это тогда глупый ход тренера. Игроку надо дать раскрыть себя" - сказал Орлов.

В этом сезоне 27-летний Смолов сыграл за "Краснодар" 9 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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