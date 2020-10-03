Орлов высказался о новой травме форварда "Спартака" Кокорина

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о частых травмах форварда "Спартака" Александра Кокорина.

Сегодня, 3 октября, состоится матч 10-го тура РПЛ "Спартак" - "Зенит". Начало игры - в 19:00 (мск).

"Я могу только посочувствовать Кокорину, видимо, снова травма какая-то. Но я не удивлюсь, если он в это трансферное окно уйдет в другой клуб. От Кокорина все можно ожидать. Но раз травма, то ничего не поделать.

"Спартак" так-то сейчас и без Кокорина на ходу. Понсе и Ларссон сегодня очень хорошо себя проявляют и без Кокорина, поэтому "Спартак" идет на первом месте.

Так бывает, он пока не внес свой вклад в игру "Спартака", Малколм тоже в первое время долго не играл", - сказал Орлов.

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