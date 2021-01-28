Орлов высказался о перспективах Александра Кокорина в "Фиорентине"
Комментатор Геннадий Орлов предположил, как сложится карьера форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".
"Тут два варианта — Кокорин там заиграет и не заиграет. Посмотрим. Все зависит от футболиста. Тренер его принимает, относится хорошо. Команда тоже приняла его хорошо. Ему хочется играть, это для него вызов. Ставлю 51% против 49%, что у него получится. И хорошо, что "Фиорентина" сейчас почти на дне таблицы. Он должен с ними подниматься наверх", — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».
Напомним, "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.
Дебют россиянина откладывается из-за отсутствия рабочей визы. Вероятно, он сыграет 5 февраля с миланским "Интером".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17