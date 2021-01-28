Орлов высказался о перспективах Александра Кокорина в "Фиорентине"

Комментатор Геннадий Орлов предположил, как сложится карьера форварда Александра Кокорина в "Фиорентине".

"Тут два варианта — Кокорин там заиграет и не заиграет. Посмотрим. Все зависит от футболиста. Тренер его принимает, относится хорошо. Команда тоже приняла его хорошо. Ему хочется играть, это для него вызов. Ставлю 51% против 49%, что у него получится. И хорошо, что "Фиорентина" сейчас почти на дне таблицы. Он должен с ними подниматься наверх", — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Напомним, "Фиорентина" купила Кокорина у "Спартака" за 4,5 миллиона евро, заключив с ним контракт до 2024 года.