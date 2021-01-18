Орлов высказался о поступке игрока "Зенита", который купил себе золотые iPhone и PlayStation

Известный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о поступке бразильского полузащитника петербургского "Зенита" Вендела, который купил себе золотые смартфон iPhone и консоль PlayStation 5.

"Вендел всех озадачил, приобретя за необычную цену смартфон и приставку, похожие на золотые. Не думаю, что они сделаны из золота, но подобные вещи говорят о культуре, воспитании. Воспитывали не наши школы, а бразильские. Это вызывает упрёк у наших людей. Всё-таки живём не так хорошо, как хотелось бы. Футболисты сами себя снимают, покупают автомобили типа Porsche. Зачем они это делают, я понять не могу", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Вендел перешел в "Зенит" в октябре 2020 года из лиссабонского "Спортинга". Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. В нынешнем сезоне 23-летний хавбек провел за клуб из Санкт-Петербурга 10 матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с российским клубом действует до лета 2025 года.

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