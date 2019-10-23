Орлов высказался о потере Луневым места в стартовом составе "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о вратарском вопросе в питерском "Зените".

"Пока Кержаков не даёт повода в себе усомниться. Если Михаил продолжит так уверенно играть, Лунев ещё долго не появится в составе. И это правильно. Сам Андрей должен понять, что незаменимых не бывает. Может быть, злую шутку с ним сыграло то, что Станислав Саламович Черчесов как-то назвал его первым номером сборной. Возможно, где-то закружилась голова. Это психология. А большая история складывается из таких мелочей. Ведь Андрей потерял концентрацию внимания. Вы вспомните гол от "Тамбова": мяч летел по центру пять секунд, стелился над землёй, и вратарь вдруг как-то неуклюже упал и пропустил. Сделай шаг в сторону - и забирай в руки! Вот и всё", - сказал Орлов.

27-летний Лунев в текущем сезоне сыграл за "Зенит" 14 матчей и пропустил 10 мячей.

32-летний Кержаков провёл в нынешней кампании 3 игры, в которых его ворота поразили 3 раза.

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