Орлов высказался о проблемах российских врачей в борьбе с пандемией коронавируса

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Орлов высказался о проблемах российских врачей в борьбе с пандемией коронавируса

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о проблемах российских врачей в борьбе с пандемией коронавируса.

"Сейчас кто только не пинает власть, потому что столько огрехов. Сколько врачей умерло в Петербурге - это просто позорно. Умерли из-за того, что не были защищены. Кто за это будет отвечать? Кто-то же должен отвечать.

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным, кто сидит на Первом канале. Врачи умирают, а им ещё не хотят платить. Считают, что сами себе они должны были сшить маски", - сказал Орлов.

 

Ранее сообщалось, что 15 мая исполком РФС обсудит ситуацию в российском футболе.

По последним данным, в России коронавирусом заражены более 210 тысяч человек. Во всем мире количество подтвержденных случаев инфицирования Covid-19 - более 4 миллионов.

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