Орлов высказался о результатах "Зенита" в текущем сезоне РПЛ

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Орлов высказался о результатах "Зенита" в текущем сезоне РПЛ

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о результатах "Зенита" в текущем сезоне чемпионата России.

В 8-м туре "сине-бело-голубые" сыграли вничью с "Уралом".

 "Да. Команда уступила "Динамо", не слишком убедительно смотрелась в матчах с Тулой и "Уралом". Ясно, что сейчас игроки находятся не в лучших кондициях.

Ключевые футболисты явно не показывают своего максимума. Дзюба, Азмун... Да, Артем забил в Екатеринбурге. Но с таким движением и мобильностью в Лиге чемпионов придется тяжело. Надо как-то встрепенуться.

У тренерского штаба, думаю, есть план, как выйти из нынешней ситуации. Там же все просчитывается. Ну и, конечно, сказывается потеря Ракицкого. Выпал Дриусси - тоже возникли проблемы.

Питерцам нужно усиливаться, приобретать новичков на две позиции", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".

После 8 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице.

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