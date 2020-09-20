Орлов высказался о результатах "Зенита" в текущем сезоне РПЛ
Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о результатах "Зенита" в текущем сезоне чемпионата России.
В 8-м туре "сине-бело-голубые" сыграли вничью с "Уралом".
"Да. Команда уступила "Динамо", не слишком убедительно смотрелась в матчах с Тулой и "Уралом". Ясно, что сейчас игроки находятся не в лучших кондициях.
Ключевые футболисты явно не показывают своего максимума. Дзюба, Азмун... Да, Артем забил в Екатеринбурге. Но с таким движением и мобильностью в Лиге чемпионов придется тяжело. Надо как-то встрепенуться.
У тренерского штаба, думаю, есть план, как выйти из нынешней ситуации. Там же все просчитывается. Ну и, конечно, сказывается потеря Ракицкого. Выпал Дриусси - тоже возникли проблемы.
Питерцам нужно усиливаться, приобретать новичков на две позиции", - цитирует Орлова "Спорт-Экспресс".
После 8 туров РПЛ "Зенит" занимает 1 место в турнирной таблице.
А еще: "Спартак" обыграл "Рубин" в Казани и догнал "Зенит"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22