Орлов высказался о смерти Марадоны
Известный журналист Геннадий Орлов прокомментировал информацию о смерти легендарного игрока сборной Аргентины.
"Марадона - великий футболист, к этому трудно что-то добавить. Великий и точка. А то, как он вел себя за пределами поля, что он употреблял наркотики, устраивал разные скандалы - вот об этом надо вспоминать поменьше.
Его обожали во всем мире. У нас в восьмидесятые-девяностые годы каждого невысокого игрока, который выделялся на поле, называли Марадоной. Много лет шел спор, кто лучше - Пеле или Марадона. Для меня и многих футболистов, болельщиков моего поколения на первом месте все же Пеле.
Но когда говорят, что Месси более талантлив, чем Марадона, то я с этим не соглашусь. Месси, конечно, уникальный футболист, но он так и не стал лидером сборной Аргентины. А Марадона привел сборную к победе на чемпионате мира, и к серебряным медалям. В 2006 году в Германии перед матчем сборной Аргентины в Лейпциге я видел у аргентинских болельщиков гигантский баннер. На нем был изображен Пеле в виде ангела, летящего среди облаков, а Марадона - в виде бога Зевса, который сидит на троне", - цитирует Орлова "Петербургский дневник".
О смерти экс-футболиста стало известно 25 ноября. Марадона скончался из-за внезапной остановки сердца.
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