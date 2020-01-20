Орлов высказался о стиле игры "Зенита"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов ответил тем, кто критикует "Зенит" за примитивный стиль игры.

"Смешно, когда говорят: вот людям не нравится, что в "Зените" нет комбинационного футбола. А как может его не быть, если выиграли 6:1 у "Ростова"? Как без комбинаций можно столько забить? А вот снова заброс на Дзюбу... А сколько Дзюба уже по флангу прорвался слева и справа? Нет, есть у "Зенита" разнообразие в игре. Большего хотите? Подождите, всему своё время", - сказал Орлов.

"Зенит" по итогам 19 туров уверенно лидирует в РПЛ, опережая идущий вторым "Краснодар" на 10 очков.

Что касается Лиги Чемпионов, то "сине-бело-голубые" провалились, заняв последнее место в группе с "РБ Лейпциг", "Лионом" и "Бенфикой".

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