Орлов высказался о трансферной кампании "Зенита"

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Орлов высказался о трансферной кампании "Зенита"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов дал оценку трансферной кампании питерского "Зенита" в нынешнее межсезонье.

"Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать ещё. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Ставка "Зенита" на Лигу Чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у "Спартака", при всём уважении к их победе, защита не тянет на Лигу Чемпионов, это очевидно" - сказал Орлов.

Напомним, что этим летом "Зенит" подписал уже девять игроков - защитников Дениса Терентьева и Эмануэля Мамману, хавбеков Далера Кузяева, Леандро Паредеса, Дмитрия Богаева, Александра Ерохина и Кристиана Нобоа, а также нападающих Себастьяна Дриусси и Дмитрия Полоза.

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