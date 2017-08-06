Орлов высказался о трансферной кампании "Зенита"

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов дал оценку трансферной кампании питерского "Зенита" в нынешнее межсезонье.

"Она сумасшедшая, потому что я даже не знаю чего ждать ещё. Дан карт-бланш тренеру, выбирай, делай. Ставка "Зенита" на Лигу Чемпионов, а для этого нужны игроки европейского уровня. Вот у "Спартака", при всём уважении к их победе, защита не тянет на Лигу Чемпионов, это очевидно" - сказал Орлов.

Напомним, что этим летом "Зенит" подписал уже девять игроков - защитников Дениса Терентьева и Эмануэля Мамману, хавбеков Далера Кузяева, Леандро Паредеса, Дмитрия Богаева, Александра Ерохина и Кристиана Нобоа, а также нападающих Себастьяна Дриусси и Дмитрия Полоза.

Также читайте: Титов: "Нойштедтер - не уровень "Спартака". | http://soccernews.ru