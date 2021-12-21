Орлов высказался о трансферной политике "Зенита"

Теги геннадий орловзенит санкт-петербургтрансферы

Орлов высказался о трансферной политике "Зенита"

Фото твиттер "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о планах питерского "Зенита" по усилению состава.

"Я знаю мысли руководства "Зенита". Революции никакой не будет, только точечные трансферы. Это желание Семака. Всё-таки прислушиваются к Сергею Богдановичу, все с большим уважением к нему относятся и в клубе, и в болельщицкой среде. Он завоёвывает тренерский авторитет. Семак говорит, что ему нужны один-два человека", - сказал Орлов.

Напомним, что "Зенит" ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ, а также участником плей-офф Лиги Европы. В еврокубковом турнире команда сразится в феврале с "Бетисом".

Не пропустите: "Зенит" назвал двух соперников по товарищеским матчам на зимних сборах. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, сколько "Спартак" заплатит за Николсона

Стало известно, сколько "Спартак" заплатит за Николсона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов