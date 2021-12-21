Орлов высказался о трансферной политике "Зенита"
Фото твиттер "Зенита"
Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о планах питерского "Зенита" по усилению состава.
"Я знаю мысли руководства "Зенита". Революции никакой не будет, только точечные трансферы. Это желание Семака. Всё-таки прислушиваются к Сергею Богдановичу, все с большим уважением к нему относятся и в клубе, и в болельщицкой среде. Он завоёвывает тренерский авторитет. Семак говорит, что ему нужны один-два человека", - сказал Орлов.
Напомним, что "Зенит" ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ, а также участником плей-офф Лиги Европы. В еврокубковом турнире команда сразится в феврале с "Бетисом".
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