Орлов высказался о трансферной политике "Зенита"

Фото твиттер "Зенита"

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал о планах питерского "Зенита" по усилению состава.

"Я знаю мысли руководства "Зенита". Революции никакой не будет, только точечные трансферы. Это желание Семака. Всё-таки прислушиваются к Сергею Богдановичу, все с большим уважением к нему относятся и в клубе, и в болельщицкой среде. Он завоёвывает тренерский авторитет. Семак говорит, что ему нужны один-два человека", - сказал Орлов.

Напомним, что "Зенит" ушёл на зимнюю паузу лидером РПЛ, а также участником плей-офф Лиги Европы. В еврокубковом турнире команда сразится в феврале с "Бетисом".

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