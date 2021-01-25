Орлов высказался о возможном переходе Промеса в "Спартак": "Очередная авантюра"

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новости вокруг возможного трансфера полузащитника Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак".

"Не знаю, будет ли в "Спартаке" Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов. То в "Спартаке" заявляют, что еще нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Информация все время разная.