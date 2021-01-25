Орлов высказался о возможном переходе Промеса в "Спартак": "Очередная авантюра"

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Орлов высказался о возможном переходе Промеса в "Спартак": "Очередная авантюра"Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал новости вокруг возможного трансфера полузащитника Квинси Промеса из "Аякса" в "Спартак".

"Не знаю, будет ли в "Спартаке" Промес. Мне кажется, это какая-то очередная авантюра. Больше авантюра от агентов. То в "Спартаке" заявляют, что еще нет переговоров с ним, а в то же время говорят, что идут переговоры. Информация все время разная.

Это специально. Когда нет игры, всегда что-то придумывается", – заявил Орлов в эфире "Радио «Зенит".

В нынешнем сезоне 29-летний Промес провел за "Аякс" 24 матча во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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