Орлов высказался о возможном уходе Дзюбы из "Зенита"

Фото инстаграм Артема Дзюбы

Журналист и комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, стоит ли нападающему "Зенита" Артёму Дзюбе менять команду.

Ранее сообщалось, что на 32-летнего россиянина претендует "Фенербахче".

"Пусть футболист сам решает, но тут ему будет нелегко. Обструкция от болельщиков [после провала сборной России на Евро-2020] будет и в его адрес. Это всё сейчас надо просчитывать. После такого чемпионата болельщики будут жёстко к нему относиться. Это одиозная фигура. Ему надо играть в два раза лучше, чем он играл. Сможет ли? Это очень сложно", - сказал Орлов.

Рыночная стоимость форварда оценивается в 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Дзюба забил 22 гола и сделал 9 ассистов в 34 матчах. Его контракт с "Зенитом" истекает в июне 2022 года.

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