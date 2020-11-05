Орлов высказался о возможном увольнении Семака

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов в эфире "Эха Москвы в Петербурге" высказался по поводу возможного удаления главного тренера "Зенита" Сергея Семака.



"Будет глупо, если Семака уволят из "Зенита". Вот взяли в "Спартак" Тедеско, в "Динамо" - Шварца. Ну это же авантюра. Это один шанс из тысячи, русское авось - вдруг что-то сможет. Как они могут добиться успеха, за счёт чего? Менталитет другой. А Семак - это наш менталитет. Это человек, который играл в «Зените», работает здесь. Ему наоборот надо помогать, надо к нему прислушиваться. Но его желания по укреплению состава не послушали", - заявил Орлов.



Напомним, "Зенит" после 3-х туров группового этапа Лиги Чемпионов набрал лишь 1 очко и занимает последнее место в своей группе.

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