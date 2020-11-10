Орлов высказался о возможном возвращении Халка в "Зенит"



Известный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" высказался о возможно возвращении в "Зенит" Халка.



"Кажется, Халку уже 34 года, и он же попросит большие деньги. Ну нет, не надо этого. Всё-таки он в своё время отыграл. У нас же был пример Маркизио - совсем неудачно. Все же будут ждать от него того самого Халка, но это очень трудно. В спорте тяжело держать форму, и он в Китае играл. Думаю, это нерационально. Халка можно взять, но с контрактом на год. Всё-таки возраст. Надо смотреть, как пойдёт. Можно рискнуть, как с Ибрагимовичем", - сказал Орлов.



Напомним, Халк играл за "Зенит" с 2012 по 2016 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Кубок и Суперкубок страны.

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