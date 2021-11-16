Орлов высказался о возможной смене главного тренера в сборной России
Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, кто мог бы заменить Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.
"Я и до назначения Карпина считал, что в сборную надо поставить Бердыева. У него опыт, понимание игры, строгость в тактике. В то же время у Карпина появились молодые ребята, они все как-то к нему потянулись. Может, у Бердыева было бы не так. Игроки почувствовали Карпина своим, и они хотят побеждать, но, видите, не произошло. В принципе, логично, что назначили Карпина.
Третий тренер - Семак. Смотрите, сколько в сборной игроков из "Зенита", и, может, логичнее было бы ему совмещать. Но об этом будут думать летом. Если Карпин проскочит на чемпионат мира через стыки, он останется, хотя это будет очень сложно. У него есть идеи и перспектива работы. Но Семак... И Газзаев говорил, что назначение Семака - это самое логичное. А Газзаев - опытный тренер", - сказал Орлов.
Напомним, что контракт Карпина с РФС рассчитан до марта 2022 года, когда состоятся стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.
Напрямую отобраться на Чемпионат Мира россиянам не удалось из-за воскресного поражения от Хорватии.
Не пропустите: Телеведущий Владимир Соловьев высказался о поражении сборной России в матче с Хорватией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
В "Дженоа" через неделю после назначения Шевченко сменился президент клуба
-
Орлов высказался о возможной смене главного тренера в сборной России
-
Саутгейт пошутил по поводу замены Кейна в матче Сан-Марино - Англия
-
Определились 9 потенциальных соперников сборной России в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022
-
Главные новости дня: 15 ноября
-
Манчини прокомментировал не выход Италии на ЧМ-2022
-
Определились 11 участников чемпионата мира-2022
-
Разгромы Англии и Швейцарии, ничья Италии, первое поражение Дании: результаты отбора ЧМ-2022 от 15 ноября
-
1
Италия не сумела обыграть Северную Ирландию
-
1
Англия уничтожила сборную Сан-Марино, забив 10 голов
-
Месси сможет сыграть против Бразилии
-
Три игрока "Барселоны" тренировались несмотря на выходной
-
Карпин рассказал, при каком условии был бы готов возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
Неймар не сыграет с Аргентиной из-за повреждения
-
Орлов критически высказался о Зобнине
-
"Рома" интересуется защитником "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" может бесплатно потерять своего воспитанника
-
Манчини высказался о возможном участии сборной Италии в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022
-
Компани высказался о Луисе Суаресе
-
"Реал" может продлить контракт с Модричем