Орлов высказался о возможной смене главного тренера в сборной России

Фото сайт "Зенита" / Вячеслав Евдокимов

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов порассуждал о том, кто мог бы заменить Валерия Карпина на посту главного тренера сборной России.

"Я и до назначения Карпина считал, что в сборную надо поставить Бердыева. У него опыт, понимание игры, строгость в тактике. В то же время у Карпина появились молодые ребята, они все как-то к нему потянулись. Может, у Бердыева было бы не так. Игроки почувствовали Карпина своим, и они хотят побеждать, но, видите, не произошло. В принципе, логично, что назначили Карпина.

Третий тренер - Семак. Смотрите, сколько в сборной игроков из "Зенита", и, может, логичнее было бы ему совмещать. Но об этом будут думать летом. Если Карпин проскочит на чемпионат мира через стыки, он останется, хотя это будет очень сложно. У него есть идеи и перспектива работы. Но Семак... И Газзаев говорил, что назначение Семака - это самое логичное. А Газзаев - опытный тренер", - сказал Орлов.

Напомним, что контракт Карпина с РФС рассчитан до марта 2022 года, когда состоятся стыковые матчи за право сыграть на ЧМ-2022.

Напрямую отобраться на Чемпионат Мира россиянам не удалось из-за воскресного поражения от Хорватии.

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