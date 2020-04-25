Орлов высказался о желании Кокорина перейти в "Рому"

Журналист Геннадий Орлов высказался о нападающем "Сочи" Александре Кокорине, права на которого принадлежат "Зениту".

"Он хочет перейти в "Рому"? Мы пока не знаем интересен ли он римлянам. Я не слышал ничего такого от наставника "Ромы" Паулу Фонсеки. На данный момент это все работа агентов.

Для РПЛ Саша талантливый и сильный футболист. А вот для "Ромы", для Италии... Не могу сказать. Возможно, в Серии А с ним не сильно знакомы. Он много времени не играл. Неплохо возобновил карьеру, однако что значит для европейского футбола команда "Сочи"?

Разумеется, Кокорин стоящий футболист. У него есть право на выбор", - заявил Орлов.

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