Орлов высказался о желании Малкома выступать за сборную России
Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах бразильского нападающего "Зенита" Малкома, который заявил, что мог бы выступать за сборную России, если его не позовут в сборную Бразилии.
"Немного удивила фривольность Малкома, который сказал, что, если его не возьмут в сборную Бразилии, он будет играть за Россию. Меняет человек гражданство… Ну ты остановись, подумай, есть ли смысл. Не могу спокойно к этому относиться. Я постарше всех футболистов. Ну как? Если не попадешь в состав сборной Бразилии, то станешь русским? Это не очень серьезно", – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
В нынешнем сезоне 23-летний Малком провел за "Зенит" шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Бразилии U20 и забил один гол.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20