Орлов высказался о желании Малкома выступать за сборную России

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о словах бразильского нападающего "Зенита" Малкома, который заявил, что мог бы выступать за сборную России, если его не позовут в сборную Бразилии.

"Немного удивила фривольность Малкома, который сказал, что, если его не возьмут в сборную Бразилии, он будет играть за Россию. Меняет человек гражданство… Ну ты остановись, подумай, есть ли смысл. Не могу спокойно к этому относиться. Я постарше всех футболистов. Ну как? Если не попадешь в состав сборной Бразилии, то станешь русским? Это не очень серьезно", – сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В нынешнем сезоне 23-летний Малком провел за "Зенит" шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. Сыграл 11 матчей за молодежную сборную Бразилии U20 и забил один гол.

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