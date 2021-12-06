Орлов высказался об игре Ерохина за "Зенит"
Фото: инстаграм Ерохина/Автор неизвестен
Российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре хавбека петербургского "Зенита" Александр Ерохина в текущей кампании.
"По спортивным законам Ерохина надо поменять на другого игрока и дать возможность тому использовать голевые моменты. Команда же создает для него эти моменты.
Он должен сесть на скамейку. Александр подводит команду. Это его мастерство, его уровень. Надо задуматься, нужен ли такой игрок "Зениту". Вот и все", – сказал Орлов для "Радио Зенит".
В нынешнем сезоне РПЛ Ерохин сыграл в 17 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.
Также не пропустите: Месси рассказал о важности импровизации в своей игре. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
-
Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов
-
Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ
-
"Эмполи" обыграл "Удинезе" в Серии А
-
Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"
Лента новостей
-
"Хетафе" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
-
"Торино" сыграл вничью с "Кальяри" в Серии А
-
Ковачич вернулся к тренировкам в общей группе "Челси"
-
1
Ибрагимович сделал выбор между Роналду и Месси
-
Анчелотти назвал цель "Реала" в Лиге чемпионов
-
Орлов высказался об игре Ерохина за "Зенит"
-
Перишич высказался о некоторых игроках "Реала" перед очным матчем
-
"Барселона" уже ведет переговоры с защитником "Челси"
-
1
Крупные победы "Динамо" и "Шахтера", поражение "Металлиста 1925" и минимальная победа "Зари": все результаты 17-го тура УПЛ
-
1
"Эмполи" обыграл "Удинезе" в Серии А
-
1
Врывайтесь в новый год с новенькой KIA!
-
2
Месси рассказал о важности импровизации в своей игре
-
Адейеми ответил на предложение "Барселоны"
-
Артета высказался об АПЛ
-
Один из лидеров "Баварии" не сыграет с "Барселоной"
-
Диего Симеоне "неприкасаемый" в "Атлетико"
-
Депай высказался перед матчем с "Баварией"
-
Жорди Альба обескуражил фанатов сменой имиджа (фото)
-
1
Экс-игрок "Зенита" Максимюк рассказал, как потерял все сбережения
-
У Рангника в "Манчестер Юнайтед" будет новый помощник