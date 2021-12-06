Орлов высказался об игре Ерохина за "Зенит"

Фото: инстаграм Ерохина/Автор неизвестен

Российский журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре хавбека петербургского "Зенита" Александр Ерохина в текущей кампании.

"По спортивным законам Ерохина надо поменять на другого игрока и дать возможность тому использовать голевые моменты. Команда же создает для него эти моменты.

Он должен сесть на скамейку. Александр подводит команду. Это его мастерство, его уровень. Надо задуматься, нужен ли такой игрок "Зениту". Вот и все", – сказал Орлов для "Радио Зенит".

В нынешнем сезоне РПЛ Ерохин сыграл в 17 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

Также не пропустите: Месси рассказал о важности импровизации в своей игре. | http://soccernews.ru