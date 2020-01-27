Орлов высказался об игре полузащитника Исламхана

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Орлов высказался об игре полузащитника Исламхана

Известный комментатор Геннадий Орлов  в эфире "ГСО Live" рассказал, что думает о будущем полузащитника Бауржана Исламхана в "Зените".

"Какова его перспектива для игры в европейский футбол? Пока он играет в казахстанский футбол, или в футбол ФНЛ, или в футбол российской команды. Он показывает старый футбол, так уже не играют в больших командах, где Лига чемпионов. Поэтому при всём уважении к Исламхану уверен, что шансов зацепиться за "Зенит" у него нет", - сказал Орлов.

Напомним, футболист прилетал в Катар и просматривался в "Зените".

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