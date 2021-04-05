Орлов высказался об отставке Мусаева
Фото: Твиттер @kuban24tv
Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мыслями касательно ухода Мурада Мусаева с поста главного тренера "Краснодара".
"Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Последние матчи команды для их болельщиков — это был ужас без конца. Ну и вот этот ужасный конец пришел. Главный тренер потерял управление командой. Естественно, последовала отставка. Сочувствуем молодому парню, но кашу не испортишь — мастером не станешь.
У него было полное доверие, хотя большинство специалистов сомневалось. Было видно, что у легионеров недопонимание с тренером, он ими не управлял. А вот появившийся года три назад Шапи разве прогрессирует как футболист? Нет. Это первый показатель работы тренера. Мусаев же с ним работал раньше, были вместе в школе", — сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
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