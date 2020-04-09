Орлов высказался за расширение РПЛ

Теги геннадий орлов

Орлов высказался за расширение РПЛ

Известный журналист Геннадий Орлов выступил за расширение чемпионата России после того, как возобновится сезон.

Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"После возобновления сезона все российские команды будут драться изо всех сил. Но я бы, учитывая обстоятельства, пошёл на расширение Премьер-Лиги на два клуба и никого не удалял в этом сезоне. А в следующем сезоне можно сделать так, чтобы выбыли четыре команды. Надо придумать какую-то схему", - сказал Орлов.

Приблизительная дата возобновления сезона - 31 мая.

А еще: Павлюченко рассказал о вражде между Прудниковым и Дзюбой в "Спартаке"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

В Бельгии отложили дату принятия решения о судьбе сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов