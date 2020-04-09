Орлов высказался за расширение РПЛ

Известный журналист Геннадий Орлов выступил за расширение чемпионата России после того, как возобновится сезон.



Напомним, розыгрыш РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавируса.



"После возобновления сезона все российские команды будут драться изо всех сил. Но я бы, учитывая обстоятельства, пошёл на расширение Премьер-Лиги на два клуба и никого не удалял в этом сезоне. А в следующем сезоне можно сделать так, чтобы выбыли четыре команды. Надо придумать какую-то схему", - сказал Орлов.

Приблизительная дата возобновления сезона - 31 мая.

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