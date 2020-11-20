Орлов: "Заболотному не хватает футбольного мозга"

Известный комментатор Геннадий Орлов подверг критике игру форварда "Сочи" Антона Заболотного в ноябрьских матчах сборной России.

29-летний футболист отыграл по полтора тайма во встречах Лиги Наций против Турции (2:3) и Сербии (0:5). Записать в свой актив голевое действие ему не удалось.

"Заболотный... Понимаете, его уровень не подходит для Лиги Наций. Вот у него момент - напротив только вратарь, а он лупит в него со всей силы. Ему не хватает, понимаете, в голове футбольного мозга, чтобы просто послать в угол мяч. Вот ты же один на один... Помните, первая минута? Зачем ты лупишь? Зачем ты бьёшь со всей силы? Кстати, там Миранчук так аккуратно скинул ему мяч под удар, а защитники потеряли его. Направь ты мяч в угол, зачем ты бьёшь со всей силы? У него уже всё, у него такие стереотипы, и их уже не победить. Ему же не 17 лет. Зачем он нужен сборной?

Футбол - это мяч принять, обработать и отдать. Там были игроки лучше, чем он. Черчесов решил, что Заболотный будет вести верховую борьбу. Да, он похож на Дзюбу, но только похож. Это плохая копия Дзюбы. Дзюба другой. Я, конечно, убеждён, что не взять Дзюбу в сборную - это большая ошибка. Надо думать только о футболе, ни о чём другом. Особенно тренеру сборной. Он же не воспитатель, не Макаренко. Фамилия его Черчесов. Кто-то ему что-то сказал, видимо, и он решил так. В итоге всё испортил, потому что отсутствие Дзюбы сказалось", - сказал Орлов.

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