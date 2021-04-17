Орлов заявил, что не болеет за "Зенит"
Фото твиттер "Зенита"
Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов не считает себя фанатом питерского "Зенита".
"Я не болельщик и не фанат "Зенита". Я болею за красивый футбол. Но я же из Петербурга, всё равно я хочу чтобы "Зенит" побеждал - естественно, я же здесь живу, как без этого?" - сказал Орлов.
76-летний Орлов начал заниматься журналистикой ещё в 60-е годы прошлого века.
Кстати, во время профессиональной карьеры футболиста будущий комментатор один год отыграл за "Зенит".
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