Орлов заявил, что не болеет за "Зенит"

Теги геннадий орловзенит санкт-петербург

Орлов заявил, что не болеет за "Зенит"

Фото твиттер "Зенита"

Известный комментатор и журналист Геннадий Орлов не считает себя фанатом питерского "Зенита".

"Я не болельщик и не фанат "Зенита". Я болею за красивый футбол. Но я же из Петербурга, всё равно я хочу чтобы "Зенит" побеждал - естественно, я же здесь живу, как без этого?" - сказал Орлов.

76-летний Орлов начал заниматься журналистикой ещё в 60-е годы прошлого века. 

Кстати, во время профессиональной карьеры футболиста будущий комментатор один год отыграл за "Зенит".

Не пропустите: Орлов оценил перспективы Смолова в сборной России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Флик объявил о желании покинуть "Баварию"

Флик объявил о желании покинуть "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов