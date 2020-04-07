Орлов заявил, что некоторые клубы РПЛ не выживут из-за своих бюджетных позиций

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Орлов заявил, что некоторые клубы РПЛ не выживут из-за своих бюджетных позиций

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу того, что некоторые клубы РПЛ могут не пережить пандемию коронавируса.

"Хоть я и оптимист, но сейчас настроен пессимистически по поводу будущего российских футбольных клубов. Предполагаю, что даже некоторые клубы премьер-лиги не выживут из-за своих бюджетных позиций. Тяжело содержать команду с такими большими затратами. Опустятся зарплаты, появится потолок зарплат. Ну очень сильный удар.

Владельцам клубов ФНЛ нужно искать меценатов. Думаю, найдутся люди, которые создадут частные клубы, но у всех условия будут ниже, чем сегодня. А что дальше? Как проводить турнир? Может, перейдем на пульки, разобьем команды по зонам, а потом лучшие в своих зонах определяли бы победителей лиги. Но нет худа без добра. Коронавирус заставит выпускать на поле наших способных мальчишек. Теперь все за ними! Будет обновление футбола", - сказал Орлов.

Ранее стало известно, что "Луч" в следующем сезоне не будет выступать на профессиональном уровне из-за кризиса, вызванного коронавирусом.

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