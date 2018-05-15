Орлов заявил, что "Спартаку" нужно менять весь состав

Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что "Спартаку" нужно менять почти всю команду.

"Спартаку" сейчас надо менять почти всю команду. Каррера не разобрался, он же неопытный тренер. Где-то появилась информация, что "Ювентус" рассчитывает на Карреру. Это или агенты постарались, или кто-то из друзей. Я прочитал - обалдел. Начал искать итальянские газеты, но это, конечно, фейковая информация. Ему надо разобраться, ведь в "Спартаке" что ни игрок, то проблема. Как они комплектуются - это тоже проблема. Видите, к чему пришли? Что Глушаков и Комбаров уже и сборной не нужны. А они ведь там ведущие игроки.

"Спартак" в прошлом году завоевал золотые медали, но "Локомотив" поувереннее чемпионат выиграл, хоть в конце и не забивал. То есть по игре "Локомотив" заслужил чемпионство больше, чем "Спартак". Но чемпион есть чемпион - это уровень российского футбола, не будем его повышать. Нам было интересно, но игра была на российском уровне, а не на европейском. Когда одна спортивная газета восторженно пишет, что наконец-то "Спартак" показал европейский уровень, сравнивает его с "Ливерпулем"… На поверку выходит, что это пустые слова", - приводят слова Орлова российские СМИ.

Напомним, что "Спартак" занял третье место в завершившемся сезоне.

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