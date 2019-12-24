Орлов заявил, что "Зенит" интересуется одним из лучших бомбардиров РПЛ



Комментатор Геннадий Орлов, являющийся болельщиком "Зенита", рассказал, что петербургский клуб проявляет интерес к нападающему самарских "Крыльев Советов" Александру Соболеву.

"Я ни с кем не говорил, но понимаю, что Соболев тоже находится в обойме игроков, которые могут оказаться в «Зените». Почему нет? Когда-то говорили про Миранчуков, но ясно, что эта тема прошла. А на Соболева надо посмотреть", - сказал Орлов в эфире своего YouTube-канала.

В нынешнем сезоне 22-летний Соболев забил 10 голов в 18 матчах Российской Премьер-Лиги и занимает третье место в списке лучших бомбардиров турнира. Его контракт с "Крыльями Советов" действует до 31 декабря 2021 года.

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