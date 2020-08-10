Орлов: "Зенит" - флагман нашего футбола и по игре, и по поведению"

Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов рассказал, что думает о петербургском "Зените".



"Пока рано о чём-то говорить, потому что идёт только первый тур. Но "Зенит" - флагман нашего футбола, и никуда от этого не денешься. Флагман и по игре, и по поведению, и по всему прочему. Так и должно быть. За 16 дней "Зенит" завоевал три титула. Ну это фантастика! У Семака фантастическое начало тренерской карьеры.

Вы не подскажете, что это за две команды играют в четвертьфинале Лиги чемпионов? Одна - "РБ Лейпциг", а вторая - "Лион". Они из какой группы? Все говорили, что у "Зенита" самая слабая группа. Помните этот расхожий штамп? Особенно он был распространён среди московских коллег. А "Лион" убил "Ювентус", Сарри после этого уволили", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

По итогам сезона-2019/20 "Зенит" чемпионом России, а также выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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