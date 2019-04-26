Орлов: "Зенит" готов дать шанс Кокорину"

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Орлов: "Зенит" готов дать шанс Кокорину"
Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин еще может получить шанс в петербургском клубе.

"Сможет ли Кокорин вернуться в футбол? Это зависит от его воли, характера. Мы же не знаем, когда он выйдет вообще и когда сможет тренироваться. Но парень он способный. А что касается вот этой воли, которую он должен будет проявлять, ему же надо восстанавливаться – это очень серьезная история. Мне кажется, "Зенит" ему шанс готов дать. "Зенит" его старается поддержать по-человечески. А что будет дальше – чего ж загадывать?" - приводят слова Орлова российские СМИ.

Напомним, что в данный момент 28-летний Кокорин содержится под стражей в СИЗО "Бутырка". 

8 октября прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

В нынешнем сезоне Кокорин провел за "Зенит" пять матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2019 года.

Не пропустите: 6 мая состоится заключительное судебное заседание по делу Кокорина и Мамаева. | http://soccernews.ru

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