Орлов: "Зенит" опустился на дно"

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Орлов: "Зенит" опустился на дно"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о последних результатах "Зенита", безвыигрышная серия которого в РФПЛ уже достигла четырёх матчей.

"11 лет "Зенит" на своём поле не терпел таких разгромных поражений. На мой взгляд, команда опустилась на дно. Были "Анжи", "Арсенал", и те осечки рассматривались как неожиданность, как какое-то чудо. Но вот сейчас в очной борьбе проиграли лидеру. Что мы можем сегодня сказать, глядя на игроков "Зенита"? Есть ли какой-то футболист, который гарцует, как лань? Только Кокорин, он исключение. Да, он не забивает, но посмотрите на объём его работы. А где партнёры?" - сказал Орлов.

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