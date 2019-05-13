Орлов: "Зенит" ожидает Кокорина. Он может выйти по УДО"

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Орлов: "Зенит" ожидает Кокорина. Он может выйти по УДО"

Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин может выйти на свободу по условно-досрочному освобождению и вернуться в клуб.

"Зенит" ожидает Кокорина. Он может выйти по УДО. Кокорин - свой. У него великолепные футбольные качества. Насколько он здоров? По моим данным, он здоров. По моим личным данным, по моим наблюдениям, по общению с теми людьми, которые могут это знать", - сказал Орлов в эфире "ГСО Live".

Напомним, что 28-летний Кокорин приговорен к 18 месяцев колонии общего режима. На свободу форвард должен выйти в ноябре.

Кокорин перешел в "Зенит" в январе 2016 года из "Динамо". Всего за петербургский клуб он провел 92 матча, в которых забил 34 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с "Зенитом" истекает ближайшим летом.

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