Орлов: "Зениту" обязательно надо попасть в Лигу Чемпионов"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о шансах "Зенита" побороться за чемпионство.

"Зенит" является очень сильным раздражителем для всех - и для москвичей, и для других болельщиков - по одной простой причине: он сильный, а сильный всегда раздражает. Жалеют слабого, а нам не надо быть слабыми, не надо, чтобы кто-то жалел "Зенит". У "Зенита" интересный календарь. Сначала команда играет в гостях с "Уфой", а потом подряд три матча дома: "Краснодар", "Анжи" и "Динамо". Вот он, шанс совершить рывок. Друзья-зенитовцы, подумайте, соберитесь, у вас есть возможность. Обязательно надо попасть в Лигу Чемпионов. Конечно, в клубе очень озадачены, и они сделают правильные выводы. Всё будет. Всё равно "Зенит" - клуб, достойный уважения. И хочется, чтобы Роберто Манчини вместе с командой обрели второе дыхание. Сбросить всё ненужное - и рвануть вперёд по столбовой дороге, к высоким результатам" - сказал Орлов.

Отметим, что "Зенит" после 22 сыгранных матчей занимает только пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Локомотива" на 10 очков.

Также читайте: Орлов дал смелый прогноз на противостояние между ЦСКА и "Арсеналом". | http://soccernews.ru