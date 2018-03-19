Орлов: "Зениту" обязательно надо попасть в Лигу Чемпионов"

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Орлов: "Зениту" обязательно надо попасть в Лигу Чемпионов"

Известный российский телекомментатор Геннадий Орлов высказался о шансах "Зенита" побороться за чемпионство.

"Зенит" является очень сильным раздражителем для всех - и для москвичей, и для других болельщиков - по одной простой причине: он сильный, а сильный всегда раздражает. Жалеют слабого, а нам не надо быть слабыми, не надо, чтобы кто-то жалел "Зенит". У "Зенита" интересный календарь. Сначала команда играет в гостях с "Уфой", а потом подряд три матча дома: "Краснодар", "Анжи" и "Динамо". Вот он, шанс совершить рывок. Друзья-зенитовцы, подумайте, соберитесь, у вас есть возможность. Обязательно надо попасть в Лигу Чемпионов. Конечно, в клубе очень озадачены, и они сделают правильные выводы. Всё будет. Всё равно "Зенит" - клуб, достойный уважения. И хочется, чтобы Роберто Манчини вместе с командой обрели второе дыхание. Сбросить всё ненужное - и рвануть вперёд по столбовой дороге, к высоким результатам" - сказал Орлов.

Отметим, что "Зенит" после 22 сыгранных матчей занимает только пятое место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего "Локомотива" на 10 очков.

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2 Спартак Москва 23 44
3 ЦСКА Москва 22 41
4 Краснодар 23 40
5 Зенит Санкт-Петербург 22 39
6 Уфа 23 34
7 Арсенал Тула 23 32
8 Урал 23 28
9 Рубин 23 27
10 Ростов 23 27
11 Ахмат 22 26
12 Динамо Москва 22 24
13 Анжи 23 23
14 Тосно 23 23
15 Амкар 22 22
16 СКА Хабаровск 23 12
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