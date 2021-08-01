Орлов жестко раскритиковал Ловрена после матча "Ростов" - "Зенит"

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Орлов жестко раскритиковал Ловрена после матча "Ростов" - "Зенит"

Фото: инстаграм Деяна Ловрена/Автор неизвестен

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов подверг жесткой критике хорватского защитника "Зенита" Деяна Ловрена, который нарушил правила в своей штрафной и "привез" пенальти в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с "Ростовом" (4:2).

"После сегодняшнего матча я бы поставил Ловрену двойку и лишил его премиальных. 2:0 твоя команда ведет, игра идет в одни ворота. Зачем он наступил на ногу сопернику в своей штрафной? Он что, нечаянно это сделал?! Конечно, нет! Ответственность должна быть! Ты же опытный игрок, на тебя надежда, а ты такое делаешь. 2:1 — это уже не 2:0. После этого игра перевернулась, у "Ростова" стало больше подходов к воротам", - сказал Орлов в эфире телеканала "Матч Премьер".

В нынешнем сезоне 32-летний Ловрен провел за "Зенит" три матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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