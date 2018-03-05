"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

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"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Кристал Пэлас"  –  "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Нил Суорбрик

Программа 29-го тура английской Премьер-Лиги закроется поединком, вынесенным на вечер понедельника, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" навестит "Кристал Пэлас". Так исторически складывается, что "орлы" являются очень удобным соперником для манкунианцев. Действительно, команды провели 17 очных встреч в АПЛ, в которых лондонский клуб никогда не праздновал победу. Хотя с другой стороны, в играх на родном стадионе "Селхерст Парк" "стекольщики" практически всегда задают приличную трепку самому титулованному коллективу Англии. Например, в прошлом сезоне "красные дьяволы" лишь на последних минутах вырвали три очка, а еще годом ранее была зафиксирована нулевая ничья.

Команда Жозе Моуринью уже не владеет монополией на второе место в турнирной таблице, которое было за ней закреплено по ходу всей текущей кампании. К "Юнайтед" плотно подобрался "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а мерсисайдский клуб, по крайней мере до окончания матча с "Кристал Пэлас", уже и опередил. У подопечных Роя Ходжсона задача остается прежней – сохранить прописку в высшем дивизионе, и футболисты "орлов" отчаянно за нее борются. Вот в предыдущем поединке чемпионата, в котором "стекольщики" сражались против "шпор", им не хватило всего несколько минут, чтобы выстоять ничью. Но важно другое – характер у команды есть – особенно, что касается игр на родном стадионе.

Что касается кадрового составляющей, то, пожалуй, в этом вопросе ни у одной команды Премьер-Лиги нет таких чудовищных проблем, как у "Пэлас". Лазарет "орлов" пополняется новыми футболистами от матча к матчу. Целых девять игроков точно не сыграют против "Юнайтед" по причине травмы, причем большинство из них являются неоспоримыми игроками стартового состава. Кроме того, автоматически выпадает защитник Тимоти Фосу-Менса, потому как права на него принадлежат манчестерцам. В свою очередь, Жозе Моуринью вынужден обходится без основного центрального оборонца Фила Джонса. Также по-прежнему нездоровы Дэйли Блинд, Андер Эррера и Маруан Феллаини.

Интересные факты противостояния "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед":

Для "Кристал Пэлас" ближайший матч станет первым в понедельничной программе АПЛ с тех пор, как "орлы" разгромили "Арсенал" в апреле прошлого года. В целом, лондонцы очень хорошо выступают в первый день недели, выиграв восемь поединков из 23, а это их лучший показатель в процентном соотношении, чем в любой другой день недели.

"Стекольщики" ни разу не побеждали "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги.

"Манчестер Юнайтед" уступил в двух крайних выездных поединках чемпионата Англии. При этом трижды кряду манкунианцы не проигрывали уже больше 22 лет.

Ориентировочные составы на игру:

Кристал Пэлас: Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, Шлупп, Ридевалд, Миливоевич, Макартур, Таунсенд, Серлот, Бентеке

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминай, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку

Прогноз на матч "Кристал Пэлас""Манчестер Юнайтед":

Естественно, как бы мы не притягивали интригу к этому поединку, фаворит в нем очевиден и это "Манчестер Юнайтед". Букмекеры не сомневаются в положительном исходе для "красных дьяволов", оценивая их победу скромным коэффициентом 1.55. В то время, как виктория "Кристал Пэлас" в среднем оценивается в 7.0.

Богдан Архипенко

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Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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