"Орлы" обещают дать бой! "Кристал Пэлас" готовится к приезду "Манчестер Юнайтед"

"Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед"

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Начало матча: 23:00

Арбитр: Нил Суорбрик

Программа 29-го тура английской Премьер-Лиги закроется поединком, вынесенным на вечер понедельника, в рамках которого "Манчестер Юнайтед" навестит "Кристал Пэлас". Так исторически складывается, что "орлы" являются очень удобным соперником для манкунианцев. Действительно, команды провели 17 очных встреч в АПЛ, в которых лондонский клуб никогда не праздновал победу. Хотя с другой стороны, в играх на родном стадионе "Селхерст Парк" "стекольщики" практически всегда задают приличную трепку самому титулованному коллективу Англии. Например, в прошлом сезоне "красные дьяволы" лишь на последних минутах вырвали три очка, а еще годом ранее была зафиксирована нулевая ничья.

Команда Жозе Моуринью уже не владеет монополией на второе место в турнирной таблице, которое было за ней закреплено по ходу всей текущей кампании. К "Юнайтед" плотно подобрался "Ливерпуль" и "Тоттенхэм", а мерсисайдский клуб, по крайней мере до окончания матча с "Кристал Пэлас", уже и опередил. У подопечных Роя Ходжсона задача остается прежней – сохранить прописку в высшем дивизионе, и футболисты "орлов" отчаянно за нее борются. Вот в предыдущем поединке чемпионата, в котором "стекольщики" сражались против "шпор", им не хватило всего несколько минут, чтобы выстоять ничью. Но важно другое – характер у команды есть – особенно, что касается игр на родном стадионе.

Что касается кадрового составляющей, то, пожалуй, в этом вопросе ни у одной команды Премьер-Лиги нет таких чудовищных проблем, как у "Пэлас". Лазарет "орлов" пополняется новыми футболистами от матча к матчу. Целых девять игроков точно не сыграют против "Юнайтед" по причине травмы, причем большинство из них являются неоспоримыми игроками стартового состава. Кроме того, автоматически выпадает защитник Тимоти Фосу-Менса, потому как права на него принадлежат манчестерцам. В свою очередь, Жозе Моуринью вынужден обходится без основного центрального оборонца Фила Джонса. Также по-прежнему нездоровы Дэйли Блинд, Андер Эррера и Маруан Феллаини.

Интересные факты противостояния "Кристал Пэлас" и "Манчестер Юнайтед":

Для "Кристал Пэлас" ближайший матч станет первым в понедельничной программе АПЛ с тех пор, как "орлы" разгромили "Арсенал" в апреле прошлого года. В целом, лондонцы очень хорошо выступают в первый день недели, выиграв восемь поединков из 23, а это их лучший показатель в процентном соотношении, чем в любой другой день недели.

"Стекольщики" ни разу не побеждали "красных дьяволов" в рамках Премьер-Лиги.

"Манчестер Юнайтед" уступил в двух крайних выездных поединках чемпионата Англии. При этом трижды кряду манкунианцы не проигрывали уже больше 22 лет.

Ориентировочные составы на игру:

Кристал Пэлас: Хеннесси, Ван-Биссака, Келли, Томкинс, Шлупп, Ридевалд, Миливоевич, Макартур, Таунсенд, Серлот, Бентеке

Ман Юнайтед: Де Хеа, Валенсия, Линделеф, Смоллинг, Янг, Мактоминай, Матич, Погба, Лингард, Санчес, Лукаку

Прогноз на матч "Кристал Пэлас" – "Манчестер Юнайтед":

Естественно, как бы мы не притягивали интригу к этому поединку, фаворит в нем очевиден и это "Манчестер Юнайтед". Букмекеры не сомневаются в положительном исходе для "красных дьяволов", оценивая их победу скромным коэффициентом 1.55. В то время, как виктория "Кристал Пэлас" в среднем оценивается в 7.0.

Богдан Архипенко

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