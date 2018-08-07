"Орлы" против "канареек": "Бенфика" сразится с "Фенербахче" в квалификации Лиги чемпионов

"Бенфика" – "Фенербахче"

Стадион: "Эштадиу да Луш"

Начало матча: 22:00

Арбитр: Алексей Кульбаков

Противостояние "Бенфики" и "Фенербахче" является одним из самых интересных в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов, к тому же одна из этих команд может в следующем раунде встретится с московским "Спартаком", поэтому российские болельщики также будут следить за этой дуэлью.

"Бенфика" – опытный еврокубковый боец, команда постоянно играет на групповой стадии Лиги чемпионов, иногда пробивается в плей-офф. Прошлую кампанию португальцы провалили, они заняли последнее место в группе с "МЮ", "Базелем" и ЦСКА так и не набрав ни одного очка. Подобные конфузы с "орлами" ранее не происходили. До этого они и вовсе два сезона подряд пробивались в весеннюю часть турнира, в 2016 году доходили до четвертьфинала, а в 2017 – до 1/8.

В прошлом сезоне прервалась гегемония "Бенфики" в чемпионате страны. Команда выигрывала четыре года кряду, но затем уступила первое место "Порту", из-за этого ей теперь приходится пробиваться в плей-офф через сито квалификации.

Все уже давно привыкли, что "Бенфика" каждое межсезонье устраивает распродажу, с 2014 года она неизменно продавала игроков более чем на 100 миллионов евро, теряя лидеров одного за другим. Сейчас же ситуация иная, "орлы" фактически никого не продали, угли лишь Жоау Карвалью, Хорта, Рауль Хименес и Кристанте, но при этом лидеры Пицци, Рафа, Гримальдо, Сальвио, Черви остались в команде. Также "Бенфика" усилилась Факундо Феррейрой из "Шахтера", Николасом Кастильо из "Пумаса", Германом Конти из "Колона", Одиссеасом Влачодимасом из "Панатинаикоса" и Кристианом Лемой из "Бельграно".

Стамбульский "Фенербахче" раньше часто выступал на групповой стадии Лиги чемпионов, хотя несколько лет назад он был отстранен от еврокубков из-за договорных матчей, а после окончания дисквалификации несколько лет не мог преодолеть квалификационный раунд.

Команда обладает опытным составом, многим игрокам за 30, они поиграли в топовых чемпионатах Европы. В атаке действуют Вальбуэна, Айю и Сольдадо. В полузащите выделяется арендованный у "Зенита" Жулиано, а также игроки сборной Турции Туфан, Потук и Топал. В обороне – Исла, Шкртел и Нойштедтер. Также у команды есть сильный вратарь Волкан Демирель.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой четыре матча: у них по две победы, на своих полях. В двухматчевых же дуэлях всегда побеждала "Бенфика".

"Фенербахче" не может пробиться в групповой турнир с сезона 2008/2009.

Ориентировочные составы:

"Бенфика": Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Гримальдо, Фейса, Самарис, Пицци, Сальвио, Черви, Жонас.

"Фенербахче": Демирель, Исла, Шкртел, Нойштедтер, Калдирим, Туфан, Топал, Потук, Вальбуэна, Айю, Сольдадо.

Прогноз на матч "Бенфика" – "Фенербахче":

"Бенфика" первый матч проводит на своем поле, если португальцы хотят продолжить участвовать в Лиге чемпионов, им необходимо побеждать, причем желательно с большой разницей, так как в Турции играть тяжело любой команде. "Орлы" являются фаворитами, задача же "Фенербахче" – забить гол на чужом поле.

Букмекеры предлагают на победу "Бенфики" коэффициент 1.60, на ничью – 3.85, на "Фенербахче" – 6.60.

Вячеслав Горбачев | soccernews.ru

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